為鼓勵民眾閱讀，振興雜誌產業，台北市雜誌商業同業公會與全家便利商店推出「振興經濟 振興知識．雜誌任選1刊500元」聯合行銷活動(月刊6期、周刊8期)，活動自7月29日起至9月22日在全家便利商店超過3,650個設有FamiPort機台的通路點皆可訂購，歡迎民眾趕快到全家購買。

本次聯合促銷專案集結70家全台最熱賣的雜誌與數位平台 (64刊紙本雜誌、6家數位平台)，數位平台包括：Hami書城、HyRead平台、Kono電子雜誌、Pubu電子書城、動腦創意庫、商周數位閱讀等，紙本雜誌包括：天下雜誌、商業周刊、遠見雜誌、Smart智富月刊、GQ雜誌、VOGUE雜誌、La Vie、Taipei Walker、康健雜誌、漂亮家居、鏡週刊、大家說英語、嬰兒與母親、文訊雜誌PAR、表演藝術…等，雜誌類型更是涵蓋商業財經、流行時尚、旅遊綜合、學習親子類、藝術人文類等領域，內容相當多樣化。

即日起任選1種產品只要500元，雜誌優惠最低27折起，振興券或現金皆可適用，超值訂購價僅此一檔，這次活動也是雜誌業者既2009年消費卷聯合促銷後最大規模的聯合促銷活動，期望可以透過這次活動銷售讓更多讀者可以享受到雜誌訂閱的便利性。

(科技)