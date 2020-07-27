致理科技大學綠色體驗遊學中心與忠山社區發展協會26日舉辦農村割稻體驗活動，吸引上百位民眾及學生團體體驗一日農夫生活。（致理科技大學提供）

致理科技大學綠色體驗遊學中心與忠山社區發展協會26日舉辦農村割稻體驗活動，吸引上百位民眾及學生團體體驗一日農夫生活。（致理科技大學提供）

致理科技大學綠色體驗遊學中心與忠山社區發展協會26日舉辦農村割稻體驗活動，吸引上百位民眾及學生團體體驗一日農夫生活。（致理科技大學提供）

致理科技大學綠色體驗遊學中心與忠山社區發展協會26日舉辦農村割稻體驗活動，吸引上百位民眾及學生團體體驗一日農夫生活，由忠山里第8鄰長許義明連續第4年，免費提供900坪稻田，讓來訪者體驗農村割稻。

忠山里里長潘炳丁表示，割稻是現代都市人少有的經驗，希望籍此能夠讓大小朋友，一起學習，化身一日農夫，落實食農教育。

參加者首先割稻，再來以傳統打穀機進行穀葉分離，最後將打好的稻穀，攤在傳統三合院前空地進行曬菁作業。這些對農民而言尋常不過的經驗，對居住在都市的大小民眾來說，不僅新鮮有趣，也在汗流浹背中體驗農事辛勞。

致理科技大學休閒遊憩管理系副教授陳鴻彬表示，該活動為「109年度大學社會責任實踐計畫（USR計畫）–駐點滬尾共創綠色旅遊新價值–綠色體驗活動」之「忠山割稻祭領團實務」，團隊連續第3年執行的大學社會責任實踐計畫的一環。

此外，銘傳大學休閒遊憩管理學系主任林莉萍、開南大學觀光與餐飲旅館學系劉良力教授一同參與割稻祭活動，立法院委員洪孟楷及新北市農業局股長陳鼎文也共襄盛舉。

(中時 )