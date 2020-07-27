惠生研生物科技銷售「Inseed好欣情乳酸菌粉劑食品」，說明書提及具有「免疫調節」的特定保健功效，蔡姓女負責人辯稱，是為了讓購買的人知道益生菌的背景常識，不是針對特定產品，士林地檢署偵結，認為產品未經中央主管機關查驗登記，卻標示為健康食品，違反健康食品管理法，對蔡女、惠生研提起公訴。

Inseed好欣情乳酸菌粉劑食品，1盒30包，每盒銷售1300多元，食品內附說明說標示「腸道保健」、「代謝症候群」、「神經心理調節」、「免疫調節」的特定保健功效，還有腸道、人體體型等涉及五官臟器，生理功能及醫療效能的圖示。

台北市衛生局函送法辦，內容提及「益生菌保健功能進化史，第二代」、「益生菌小常識關鍵二」，皆標示「免疫調節」，已涉及健康食品的保健功效。但蔡女辯稱，說明是是為了讓購買的人知道益生菌的背景常識，不是針對特定產品，而是宣傳的產品內都會放置的說明書。

起訴書指，販售食品未經中央主管機關查驗登記，發給許可證，不得標示或廣告為健康食品，或標示、廣告提供特殊營養素或特定保健功效，惠生研販售偽健康食品，日前依違反健康食品管理法，起訴惠生研公司、蔡女。

(中時 )