近期台股發放現金股利旺季，但今年因疫情造成金融市場動盪，發放態度偏保守，預估總計約1.36兆元，低於去年的水準，許多民眾偏好領股利並且持續存股領息，面對金融市場震盪及股利縮水，存股同時應做好後續理財規劃，台新銀行建議調整股利投資運用，長線布局穩健獲利，並提供三招策略，即運用固定收益降波動、活用投資保險增保障、善用海外資產添報酬。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，全球貨幣環境持續寬鬆，海內外公債殖利率持續走低，過去偏好存款收益進行退休規劃的民眾，近年來紛紛轉為存股投資。但股市波動不小，若單獨以股票做配置，恐使資產部位蒙受較大的波動風險，好的資產配置應當要有股有債，因債市較股市波動低，且與股市表現相反等特性，受股市下跌影響程度較低。建議運用固定收益降波動，採長期投資累積金流方式，保守型選擇高評等債券增加抗波動力，穩健型選擇高收益債、新興市場債放大金流收益。

這次疫情重挫金融市場，同時對人身與醫療保障更重視。盛季瑩建議，活用投資保險增加保障，藉此機會審視個人保障缺口，若民眾希望兼顧投資與壽險保障，在考量自身風險承受度後，選擇將股利投入兼具壽險保障與投資功能的投資型保單，同時兼顧金流需求和壽險保障。

又面臨台股股息併入綜合所得稅課稅，或以28％稅率分離課稅的問題。盛季瑩指出，藉由今年已報完稅的資料，審視未來是否有稅賦規劃空間，或利用投資險連結類全委保單方式，將股息金流轉換為保單撥回，讓稅賦透過合理規劃降低負擔。尤其偏愛台股投資民眾，可善用類全委保單配置台股投資，有望讓稅賦降低，進一步增加稅後實際金流收益。

盛季瑩強調，還可善用海外資產添報酬，考慮將所領取的股利，分散投資到海外市場，適時分散布局到全球市場及其他產業，除可避免台股單一市場風險集中度，也可兼顧各股市與產業的輪動機會以提升投資績效。

針對金融市場漲勢強勁，盛季瑩提醒，需留意國內外金融市場風險，若投資海外股債標的，除換匯將產生匯兌風險外，若有資本利得或利息收入將產生海外所得，也需多加留意相關風險與稅負。

(工商 )