台南市長黃偉哲（右四）今日出席動土儀式。（李宜杰攝）

台南市定古蹟「原日軍步兵第二聯官舍群」，原為國防部所有，2012年移交台南市政府文化局後，籌畫成321巷藝術聚落，成為民眾打卡新熱點。為修復軍官宿舍群，台南市政府自籌經費，再加上中央補助，耗費約1億5000萬元修復園區內9棟古蹟建物及附屬設施，預計2023年8月竣工，屆時將串聯周邊公66生態公園、公車轉運站等景點，打造全新的台南休憩好去處。

台南市長黃偉哲今日（27）主持動土儀式，立委陳亭妃及多名議員皆出席。黃偉哲指出，321藝術聚落是一個非常完整的生態環境，包括園區、老樹群、景觀等，因此不忍看到具有文資價值的景觀荒廢。

「原日軍步兵第二聯隊官舍群」為台灣極少數保留完整的日據時期陸軍軍用官舍群的景點，該官舍群於1946年前後，曾為國立成功大學教授宿舍，其中位於公園路321巷27號建物更是知名美術家郭柏川的故居。

園區內共有2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍，台南市政府自2012年起逐年辦理代管、撥用、部分修繕，並陸續徵選3期藝術團隊進駐活化為「321藝術聚落」，也同步古蹟調查研究，於2019年5月獲中央補助修復經費，同年9月上網招標。

據了解，此案場採「對場作」精神，於工程契約中要求施工廠商必須就大小木作、泥作、瓦作等4個主要工項，聘任2組以上的匠師團隊同時進行古蹟修復，以提升修復品質。

文化局也規畫，未來完成後可串聯鄰近台南轉運站、公66生態公園、台南公園、陸軍偕行社、台南文化創意園區等景點，提供民眾全新文化觀光體驗。

(中時 )