台積電ADR上周五在美股逆勢大漲近10%，激勵台積電今甫開市跳高大漲，以420.5元開市，一舉突破400元心理關卡後，中場還登頂424.5元，亮燈漲停，創下歷史新高外，也刺激台股加權指數在盤中觸及12868點，正式打破歷史天價12682點，改寫新頁外，也同時創下台股在全球新冠疫情下的另類奇蹟。

除台積電表現超搶眼外，台灣第二大晶圓代工廠聯電也不甘示弱，同樣開高走高，強勢漲停，報21.7元，一樣改寫10餘年來波段新高水準，除有互別苗頭味道外，也激勵上市櫃以半導體族群為主的電子類股，強攻猛打，包括創意、穩懋、環球、原相、聯詠、聯發科及日月光投控等，都表現不錯。

其中，聯發科大漲53元，收728元，總市值已正式超越鴻海股，成為台股第二大權值股，表現也超出色。另外，國巨領軍被動元件族群強彈，PCB族群也有欣興、金像電雙掌帥印攻堅。而台積電旗下相關供應鏈也多臉色紅潤，顯示大盤成功突破史天價，電子股絕對居功厥偉。

事實上，周一權值股除聯電、台積電、聯發科與國巨等收紅外，也僅有股王大立光、台達電與長榮海運等力守榮面；餘台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、中信金、元大金、鴻海、中鋼、中華電、南亞科、廣達、仁寶、台泥、亞泥、遠東新、和碩與台灣大等，都臉色不佳，牽制指數登高。

不過，受惠台積電乙檔即貢獻加權股價指數逾300點，使台股指數迄終場仍係大漲284.26點，報12588.3點，漲幅2.31%，成交2524億元，使台股在盤中最高點12686與收盤指數，都雙創歷史新頁。

店頭市場方面，受制主力群在高檔獲利了結，使生技股被壓低出貨，今再度重挫，包括合一、中天與杏國等10檔高掛跌板，引爆類股多殺多疑慮外，也牽累其他族群，包括電子、紡纖、鋼鐵、電機、營建、觀光及航運等類指數悉數下挫，僅電子族群中的半導體指數逆勢上漲，但救不了指數拉回壓力，終場櫃買指數重挫1.06%，報160.64點，成交707.47億元。

美股電子盤方面，受惠川普政府將祭新一輪約一兆美元的振興經濟方案計畫，刺激道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000點等4大期指，目前臉色還不錯，分別報漲0.32%、0.31%、0.51%及0.57%。

亞股方面，包括南韓、馬來西亞、印尼與大陸深滬兩市多表現不錯；但日本、香港、新加坡、印度、越南與菲律賓等市場都下挫，其中菲國與越南兩股市係暫報大跌2.37%、5.55%窘境。

業內人士指出，由於全球短中期低利率大環境，不易改變，而新冠疫苗最快可能在Q4或明年初才出爐，因此，報復性的經濟復甦仍給予市場滿多想像空間，加上台股合理本益比已上修30倍~40倍，使大盤波段上檔空間或仍暫勿預設立場，以免錯失獲利良機。只是選股宜注意強者恆強與弱者恆弱特性，波段操作宜適度汰弱擇強。

(工商 )