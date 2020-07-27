裕隆集團27日下午內部發布高層人事異動，集團總管理處（裕隆經管公司）總經理陳國榮因個人因素請辭，總經理職缺由裕隆集團執行長、總管理處董事長嚴陳莉蓮親自兼任，進一步落實組織扁平化，加速決策執行效率。

據指出，裕隆集團經過去年的組織改造，取消副執行長職位及成立開放平台專案室，主要目的就是要縮短決策流程，及讓各事業體更有效的自主管理。

這次陳國榮因個人因素請辭總管理處總經理職務，嚴陳莉蓮決定不假他人、自行兼任，主要是考量而裕隆總管理處的定位偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，協助執行長及決策委員會及各公司董事會的運作，因此經管公司總經理由董事長（即執行長）直接兼任，可以發揮更好的效率。

嚴陳莉蓮自2018年底接任裕隆集團執行長以來，積極推動汽車事業價值鏈轉型「全面開放、多元客戶」策略方向，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向外，亦推動與鴻海集團攜手，希透過雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式與升級發展。目前雙方正積極推進合資公司的籌設，並加速未來合資公司的新產品的發展速度。

在此發展願景與策略方向下，裕隆集團在去年9月取消副執行長職位，並新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向決策委員會報告，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，落實裕隆汽車價值鏈轉型策略，主要目的就是要縮短汽車價值鏈事業的決策流程以及讓各事業體更有效的自主管理，以加速決策速度與效率。

此外，去年底裕隆集團亦全面梳理集團內各公司間的交叉持股狀況，並重整集團業務，訂出聚焦汽車、紡織、金融、房地產等四大事業體的戰略後，今再進一步進行裕隆集團總管理處（經管公司）的組織改造，由嚴陳莉蓮執行長兼任總管理處「總經理」職位，隨著集團策略的轉型與集團決策效率的提昇及管理的精進，過去總管理處的角色與功能，未來將轉由各事業體經營團隊分權負責，由各事業體依權責與流程提報集團決策委員會，而總管理處未來的定位將偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，以協助嚴陳莉蓮執行長、決策委員會及各公司董事會的運作為主。

據了解，嚴陳莉蓮希望未來裕隆集團在組織扁平化、促進橫向及縱向溝通效率下，以落實各事業的分權負責精神，將加速推動集團轉型策略，並提昇各事業團隊的運作節奏、決策效率化，以因應未來產業的快速變化與挑戰。

(工商 )