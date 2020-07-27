中國大陸與美國的關係陷入時多年來最嚴重的冰點，自中美貿易戰、香港問題到現今的新冠肺炎，許多問題多次協商均無共識。兩年前還用「習主席」（President Xi）稱呼習近平的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），近日也改口以「總書記」（General Secretary）來稱呼，不知是否要把中國大陸與中國共產黨切割看待。

中國大陸國家領導人習近平因為有著相當多的職稱，所以稱謂也有著相當多的變化，像是中央軍事委員會主席、共產黨秘書長、中國國家主席等等，但在英語系的外國媒體，包含美國在內均以「President Xi」做為統一的稱呼。根據外國媒體《scmp》報導指出，近幾周，美國國務卿蓬佩奧多次使用「(中國共產黨)總書記」來稱呼習近平，不以「領導人」來稱呼，這項改變也包含聯邦調查局局長、司法部長、國家安全顧問等官員均群起效仿。其中，蓬佩奧使用總書記的稱謂的次數，在本月份就多達15次之多。

美國智庫「國家亞洲研究局」專家蘇艾琳（Alison Szalwinski）表示，美國顯然是故意改變稱謂的，但在外交領域上，這樣的改變是相當重大的，只能推測美國可能是希望將「代議政府領導人」與「專制政府領導人」做出一個區分。

美中經濟安全審查委員會（USCC）主席克里夫蘭（Robin Cleveland）接受媒體採訪時也指出，「President（總統），基本上就是自由民主意義上選出的人，但習近平並非從公民社會、民選之中出來的總統，他是一個自私政黨的獨裁者。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)