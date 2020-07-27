王瞳、艾成27日錄東森《全民星攻略》，近日傳出艾成透過家人在馬來西亞辦單身證明，似乎有結婚念頭，王瞳卻遭男方家人反對，對此艾成表示：「我爸很疼她，都傳簡訊給我，叫我給她看，要她加油。」他坦言家人確實知道王瞳與人夫馬俊麟傳不倫戀霧裡看花，「開始時小小不理解，但我家人很美式，很快就沒事了」。至於王瞳是否有望跟馬妻梁敏婷同台，她大方回應：「有錢賺為何不好，不會排斥。」至於與馬妻官司進度，她目前不能透露，還在進行中，也與對方完全沒聯絡。

王瞳強調：「這十個月來很多媒體亂寫，沒有人知道事情全貌，一個巴掌拍不響，但我覺得不用解釋，越描越黑。」她認為專注自己錯誤就好，不要去看別人。問及王瞳、艾成何時邁入婚姻，她說：「我們一晃也九年過去了，謝謝大家關心，外界比我們還關心這段感情，有時候很無奈，做藝人什麼事都被攤在陽光上，網友好像也不想知道我們狀況。」艾成則坦言：「我們兩人一直在教會，兩三年前我低潮，她都在我身邊，我們愛情真的是高山低谷，只有我們兩個知道，未來有好消息會第一時間跟大家說。」

王瞳透露近日拍戲受傷，「拍戲的時候頸椎受傷，太緊張還咬掉嘴唇一塊肉，周日趕快去看診，因為沒有X光，所以先幫我打肌肉鬆弛，今天再看狀況。」艾成一旁直喊自己嚇死了，他也感性表示：「如果我們未來真的有家庭，期待這個婚姻可以祝福很多人，有這樣的一天到來，第一時間跟大家說，我家人也很祝福。」他提及家人在馬來西亞辦單身證，是因為台灣規定。

(中時 )