行政院人事行政總處上午開會討論明年軍公教員工待遇調整案。針對外界認為明年調薪可能性不高。人事總處發言人蘇俊榮表示，人事總處就是把開會的結果送到行政院，看蘇揆如何裁示，蘇揆應會進一步聽取主計總處意見再作決定。

人事行政總處表示，軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，每年均就民間企業薪資水準、物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及政府財政負擔等相關因素進行綜合評估後，提交相關政府機關代表及學者專家組成之「軍公教員工待遇審議委員會」進行審議，並向行政院提出建議，作為行政院政策決定下年度是否調整軍公教員工待遇之重要參據。

人事總處也說，110年度軍公教員工待遇是否調整，人事總處已就相關因素進行審慎客觀評估，並配合總預算案編列時程提軍公教員工待遇審議委員會討論後，依行政院核定情形辦理相關作業。

對於明年軍公教傾向不調薪，蘇俊榮說，這是外界的解讀，人事總處「沒有建議」，只是幕僚作業，提供各項指標數據，最後還是要看蘇揆的決定，但蘇揆應該會再聽取主計總處意見。

(中時 )