圓仔妹命名活動開跑！台北市立動物園發言人最新說明。(中時新聞網)

大貓熊「圓仔妹」今天滿月，臺北市立動物園特別推出「幫我取好名〜大貓熊寶寶命名活動」，第一階段今天上午10點開跑，透過網路徵集好名，自即日起到8月7日止展開活動，歡迎粉絲們一起透過「圓仔妹」的成長點滴，為她想一個最適合的好名吧！

「圓仔妹」今天滿月，從耳朵、眼睛周圍、肩胛部的小背心等，皮膚漸漸從粉紅轉為黑色，許多粉絲開始討論「圓仔妹」究竟是像憨厚的爸爸「團團」，還是靈敏細緻的媽媽「圓圓」？今天就帶大家來認識你所不知道的「圓仔妹」。

由於「圓仔」與「圓仔妹」姊妹倆都意外經歷媽媽「圓圓」生產後沒能立即順利哺育，還在叼仔過程中不慎將新生寶寶劃傷，讓照養團隊不得不緊急啟動人工哺育機制，一方面確保新生寶寶喝到母乳，另一方面讓獸醫師治療新生寶寶的傷口，保育員有機會擔任大貓熊的代理媽媽。

進行人工哺育時，「奶媽組」的工作主要就是餵奶、拍背打嗝、刺激排便，所有的任務都必須靠那雙「黃金媽媽手」，雖然時隔7年，「奶媽組」保育員的鮮明記憶依舊很快被喚起。看到「圓仔妹」的照片，曾有人開玩笑說，會不會是動物園拿姊姊「圓仔」小時候的照片來混充？但是透過「奶媽組」保育員的觀察可以發現，其實姊妹倆還是有非常不一樣的地方。例如「圓仔」的身體比較硬實，刺激排便時身體總是直挺挺，「圓仔妹」的身體就比較軟Q，刺激排便時身體可以向後仰超過180度，但是當姊妹倆相隔7年各自順利回到媽媽懷抱，保育員再從媽媽身邊把「圓仔」或「圓仔妹」帶出來檢查時，發現姊妹倆身體都更加柔軟，或許經過「圓圓」的抱持鍛鍊，大貓熊寶寶必備的柔軟功，姊妹都已展現天分。

「幫我取好名〜大貓熊寶寶命名活動」今(27日)上午10點正式開始，活動採網路投稿，第一階段命名活動將持續至8月7日截止，別忘了來參加「圓仔妹」的命名活動喔！

幫我取好名—大貓熊寶寶命名活動

第一階段-網路投稿好名徵集 7/27-8/7

第二階段-好名票選活動 8/17-8/26

第三階段-大貓熊寶寶好名報你知 8/30揭曉

(中時新聞網)