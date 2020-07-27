印尼國際商業協會會長曾姍姍（前右三）在縣長張麗善（前右二）見證下，和雲林農產物流公司董事長簡明欽（前右一）簽署合作備忘錄。（許素惠攝）

印尼國際商業協會和雲林農產物流公司簽署合作備忘錄。（許素惠攝）

印尼國際商業協會成員參觀雲林縣斗南鎮農會精米工廠。（許素惠攝）

印尼國際商業協會會長曾姍姍（後左一）率團參觀雲林縣斗南鎮農會精米工廠，雲林農產物流公司總經理張有擇（前白襯衫者）導覽。（許素惠攝）

受印尼總統府委託，印尼國際商業協會會長曾姍姍上午率團訪問雲林縣，並在縣長張麗善見證下，和雲林農產物流公司董事長簡明欽簽署備忘錄，未來將強化雙邊商業及農業的交流，把雲林優質農特產品銷售到印尼，預估每年至少有千萬元經貿往來。

曾姍姍一行人入境後經過14天防疫隔離，便迫不及待地執行印尼官方交付的任務，曾姍姍指出，印尼水稻種植品質還未很理想，該國總統府對台灣稻米品質很青睞，希望透過該協會進口到當地，並交流技術等，深化彼此的合作。

張麗善說，雲林是農業大縣，有優秀的生鮮蔬果以及農漁畜等各項農產品，農業產值已連續4年蟬聯全國第一，更有許多印尼新住民，而印尼也是農業大國，2.6億人口數位居世界第四，感謝印尼總統府的看重，未來除了商業與農業的合作外，也能進行文化的交流。

簡明欽指出，印尼商協和該公司接洽已有時日，終於邁出正式的一步簽下合作備忘錄，該公司將整合縣內各鄉鎮市優質農產品，通過印尼商協銷往印尼，拓展更廣大的國際市場。

雲林物流公司總經理張有擇表示，目前外銷印尼的農產品項及數量都還在商討，預計打前鋒的是稻米及醬油，初步估計每年至少有千萬元的外銷金額。

(中時 )