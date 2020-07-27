搶攻盛夏消暑商機，鮮果茶飲連鎖龍頭「大苑子」宣布，即（27)日起在全台87家限定門市推出由18顆櫻桃製作的「櫻桃朵朵」，大杯每杯售價240元，創連鎖茶飲市場最高價，限量10000杯，售完為止。

大苑子「櫻桃朵朵」標榜採用現新鮮盛產的華盛頓櫻桃製作，搭配特A級許慶良鮮乳製成的鮮乳冰沙，在豔紅與乳白之間，創造雲彩朵朵的漸層夢幻感，搶眼吸睛可滿足網紅拍照打卡的喜好。

大苑子表示，低溫保鮮、空運來台的華盛頓櫻桃，是全球知名的西北櫻桃，當地日照充沛、水分充足，造就櫻桃的外型碩大飽滿、果肉脆甜多汁，色澤飽滿而討喜。華盛頓櫻桃產季有別於南半球的紐西蘭、澳洲，屬於夏季出產的櫻桃。大苑子為了讓大家不僅能夠直接品嘗櫻桃的鮮甜，更首度研發出好喝、具冰沙口感的櫻桃朵朵，要讓新鮮櫻桃化身消暑聖品，提供全新的品嘗方式。

「櫻桃朵朵」除了將櫻桃化做冰沙，飲品的另一重頭戲是將許慶良特A級鮮乳製作成鮮乳冰沙！許慶良牧場來自雲林崙背，現由第二代許東森、許登畯兄弟接手，並與鮮乳坊乳牛獸醫龔建嘉配合定期巡診，優化牧場管理、乳牛飼養，讓鮮乳的乳蛋白、乳脂肪等營養價值遠超於業界標準，使乳源的體細胞數控制在30萬以下，優於A級標準。大苑子強調，而由此製作成的鮮乳冰沙，不僅香氣、口感絕佳，並兼顧營養和健康。

「櫻桃朵朵」為茶飲市場少見的「視覺系」飲品，不同色系的冰沙緩緩交織成豔紅漸層，在杯身上創造出雲層朵朵的綺麗。「櫻桃朵朵」上層並還會鋪上幾顆去核的新鮮櫻桃，並保留一顆帶梗的櫻桃在裡面，讓人一口冰沙，一口新鮮櫻桃，滿足喜愛櫻桃的大朋友小朋友。

(工商 )