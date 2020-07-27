中國瑞幸咖啡做假帳、新加坡興隆集團隱匿期貨損失，暴露公司經營管理出現哪些問題？為何全球資本市場日益重視ESG？ESG代表環境(E）、社會(S)、公司治理（G），指的是在投資過程中，除了企業營運展望外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。

富邦證券表示，當一家企業獲利是來自生產過程中對環境危害、或違反人權，甚至公司治理不佳導致股東權益受損就會被剔除，企業須付出更高成本來改善，才能重獲股東資金的青睞。

牛津大學研究顯示，永續發展議題足以影響企業的長期財務表現。若企業採納確實的ESG措施，有88％可以提高企業營運，企業若做好永續措施，八成企業的股價因而受益。

但若違反ESG將對企業及投資人造成多大的影響呢？富邦證券指出，貿易商興隆集團爆出因期貨交易蒙受約8億美元的損失，而這些損失並未反映在其財務報表中，加上銀行信貸緊縮，公司把支付融資追繳的資金，記為應收帳款，並為了籌措現金，出售大量的銀行擔保品，日前公司已向法院申請破產保護。

另外，有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡，因自承做假帳，消息曝光後，瑞幸咖啡在3個交易日內股價大跌83％。瑞幸咖啡在全盛時期，股價高達51.28美元，但下市前竟僅剩1.38美元，股價暴起暴落，令人咋舌。

(工商 )