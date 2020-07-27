根據衛生福利部公布最新108年十大死因資料顯示，惡性腫瘤續居首位。臺北市乳癌、子宮頸癌分別為女性癌症死因第2位、第14位。臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，北市推動乳癌及子宮頸癌等婦癌篩檢活動，運用自105年起推動的癌症防治便利網，持續結合北市醫療院所，民眾可在醫院、診所、職場及社區等場域進行癌症篩檢，乳癌篩檢率逐年提升，108年共有11萬650人完成乳癌篩檢，較105年同期9萬9,813人成長10.86%，篩檢率從105年38.18%上升至108年47.68%，發現疑似陽性個案9,743人，提早發現650位乳癌個案，協助其及早治療，增加存活減少死亡率。

105年子宮頸癌2年以上未抹之篩檢人數為43萬7,097人，108年提升為46萬6,364人，成長6.70%，篩檢率亦由51.27%上升至54.38%，疑似陽性個案871人，亦發現486位子宮頸癌個案；且根據臺北市108年最新死因統計，子宮頸癌標準化死亡率降為每10萬人口2.41人，低於全國3.23人，已連續2年於十大死因之外。

財團法人臺灣癌症基金會賴基銘執行長表示，乳癌是女性癌症發生首位，根據衛生福利部國民健康署公布最新106年癌症登記報告，全國有1萬3,965女性罹患乳癌，平均每天有近38位女性被診斷乳癌，而子宮頸癌有1,418人，平均每天近4位女性被診斷罹患子宮頸癌。

依據國民健康署資料顯示，乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。與生活型態有關的危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，特別呼籲女性朋友「保健5招打造防癌力」，有乳癌家族史40歲以上女性每2年定期篩檢是重要關鍵，並於生活中落實「均衡飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳」。

另外，子宮頸癌早期症狀不明顯、容易輕忽，至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，針對檢查結果為疑陽性民眾，亦及早追蹤複檢，才能早期發現疾病早期治療，並可降低7成子宮頸癌發生率及死亡率。

北市衛生局提醒，自109年8月1日起至11月30日止，凡設籍「臺北市」，完成婦癌篩檢（乳房X光攝影或子宮頸抹片），即可各獲得刮刮卡1張，月月都有機會刮中萬元及200元禮券，總獎金逾50萬元，趕緊把握機會儘快完成檢查。相關問題請洽詢臺北市民當家熱線1999分機1845、1846或臺北市十二區健康服務中心，亦可至臺北市政府衛生局網站查詢，或利用手機下載癌症篩檢QR code查詢。

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(中時新聞網)