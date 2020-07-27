台南市一對毒鴛鴦因缺錢做產檢，竟鎖定自助洗車場的兌幣機，利用夜半時間行竊，得手萬餘元，遭警方逮捕。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一對夫妻因沒錢做產檢，竟鎖定夜半無人的自助洗車場，撬開兌幣機行竊，連日來得手萬餘元，麻豆警分局循線追查，掌握2人行蹤，為顧及孕婦安全，在女子做完產檢後再上前逮人，今天訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方調查，32歲的陳男與33歲的賴女是夫妻，也是毒品列管人口，賴女還因毒品案遭警方通緝，2個人沒有固定工作，不僅缺生活費花用，連賴女懷孕5個月，要做產檢的錢都拿不出來，因此鋌而走險。

2人為了躲避警方追查，先將轎車掛上偷竊來的車牌，並專門挑半夜2、3點時尋找作案地點，陳男下手時還會穿帽T、戴口罩遮掩，趁自助洗車場沒人時，持工具撬開兌幣機，偷取內部現金，連日來在麻豆、官田、六甲等地連偷3處，得手1萬多元。

麻豆警分局組成專案小組偵辦，鎖定陳男涉有重嫌，今天一路從麻豆跟蹤到新營，為怕拘捕行動影響賴女腹中胎兒安全，耐心等陳男帶賴女做完產檢後，才上前表明身分將2人逮捕，陳姓與賴女對案情也坦承不諱。

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(中時 )