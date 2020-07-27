The report that I’m currently missing the rest of the season is not accurate. There is a forearm strain... I’m hopeful that with some rest it will heal and I’ll be able to return soon. Thank you for all the well wishes. 🙏🏻 — Justin Verlander (@JustinVerlander) July 26, 2020

太空人投手韋藍德(Justin Verlander)27日驚傳右前臂受傷休兵之後，休士頓媒體報導他本季已經報銷，韋藍德澄清這並非事實。他對此推文表示：「指稱我本季報銷的新聞是不正確的。這是右前臂扭傷，我希望休息一下就能痊癒，我很快就會回來，謝謝大家的祝福。」

太空人總教練貝克(Dusty Baker)先前說明：「韋藍德需要休養幾周的時間。」《美聯社》報導韋藍德「至少缺陣兩周」，估計損失三分之一例行賽球季。然而《休士頓紀事報》引述兩個消息來源，指出韋藍德的傷勢沒這麼簡單，外界也有多種看法。

韋藍德是美聯最強的先發投手，他長時間缺陣將會牽動勢力版圖。道奇柯蕭(Clayton Kershaw)、國民史崔斯柏格(Stephen Strasburg)、遊騎兵克魯伯(Corey Kluber)這些強投也都掛傷兵，天使大谷翔平則是恢復不如預期。由於太空人、遊騎兵、天使都是美聯西區的球隊，美媒NBC認為這是同區勁旅運動家衝高戰績的大好機會。水手27日以7-6打敗太空人。

(中時新聞網)