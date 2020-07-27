桃園機場捷運通車3年前才通車，如今電纜線有劣化情形，前年起傳出跳電至今已多達14次。交通部鐵道局表示，已要求日商將事故路段的電纜全面更換，其餘路段則要提出整體改善計畫。

據悉，第一次跳電發生在2018年9月13日，至今已發生14次，最近一次則是今年7月17日，且最常跳電的路段位於A6、A7、A18、A19。由於今年以來共發生8次跳電，跳電頻率明顯升高，鐵道局每月都有開會檢討，並找專家學者提供意見。

鐵道局發言人楊正君證實，機場捷運的電纜線的確不穩定，跳電後有產生較大火花，第一時間已緊急更換；查出電纜線包覆層有劣化情形，可能與環境、溫度、高溫等因素有關。

鐵道局說，目前還在保固內，已要求日商日立公司負責，先針對事故路段的電纜全面更換，其餘路段則要提出整體改善計畫。

據了解，日立派高層來台，但日商認為，施工與材質沒問題，因北捷淡水線也使用同品牌規格的電纜線，多年來都正常運作。

鐵道局說，每個電纜線擺在不同地方，都會面臨不同環境跟氣候條件，不是說放在淡水捷運沒問題，桃園機捷就一定沒問題，且合約有要求需符合營運路段的標準。

(中時 )