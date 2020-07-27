永和分館也與當地20餘家韓國街商家合作，8月1日、2日兩天，只要到永和分館借5本書，便可獲得30元的韓國街消費抵用卷一張。（葉書宏攝）

新北市立圖書館深坑分館特別結合深坑老街上的店家，於「豆腐閱讀節」活動中推出超值的閱讀優惠方案，即日起至8月底前，只要到深坑分館借滿5本書，即可獲得消費抵用券一張，到老街消費滿100元便可現抵30元。

一年一度的深坑「豆腐閱讀節」活動展開，搭配振興券上路，圖書館特別結合深坑老街30餘間店家，推出閱讀優惠專案，只要借書便可享有在老街消費100元現抵30元的折價好康。

深坑分館共準備了500張的消費抵用券，邀民眾一起來讀好書，享閱讀好康。深坑分館主任也特別cosplay扮成財神爺，到老街上宣傳發送抵用券，鼓勵大家參與「豆腐閱讀節」活動，可吃、可玩、還可以閱讀充電享優惠。

另外，永和分館也與當地20餘家韓國街商家合作，8月1日、2日兩天，只要到永和分館借5本書，便可獲得30元的韓國街消費抵用卷一張，憑卷到指定商家消費滿50元便可抵用，現賺30元，或者可以免費兌換市價49元的商品。

新北市立圖書館館長王錦華表示，疫情期間許多商業活動減緩，暑假是親子出遊的旺季，為鼓勵大家利用暑假期間多閱讀好書，同時響應政府推行振興三倍券政策，一同振興經濟，圖書館特別與在地商家合作，推出閱讀加碼優惠，讓大家增長知識還能省荷包，一舉兩得。

深坑分館「豆腐閱讀節」活動即日起至8月底止，只要到深坑分館借滿5本書或辦借閱證，便可獲得深坑老街消費抵用劵一張，消費100元便可現抵30元，使用期限至12月底止。

8月1日、2日兩天，到永和分館借5本書，亦可獲得韓國街30元的抵用券一張，憑卷到指定商家消費滿50元便可抵用，現賺30元，或者可免費兌換市價49元的商品，限量100張，送完為止。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )