曾男找不到女朋友，與李女父母親發生爭執並點燃信號火。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

戀情遭反對，男子氣到攻擊對方家人。台中市今(27日)上午發生一男持BB槍襲擊民宅的事件，初步了解疑似是姐弟戀遭女家人反對，男子氣不過，前來算帳！在家門前埋伏更出手襲擊女友父母，造成女友父額頭撕裂傷，母親輕微擦傷，2人現已緊急送醫救治。而男子迅速逃離現場，警方已掌握監視器畫面，全案積極追查中。

據了解，22歲的曾男與23歲的李女為情侶關係，由於曾男疑有暴力傾向，李女父母知悉後反對女兒與他交往。家住新竹的曾男，近日多天到台中潭子找李女，今天上午曾男再度前往李女住家找人，李女不在，曾男因而與李女父母發生拉扯。

未料，曾男竟拿出預藏的信號彈發射，造成李女父母受傷，緊急送台中慈濟醫院就醫，曾男則當場駕車逃逸無蹤，現場遺留一支BB槍。大雅警分局潭北派出所表示，曾男涉傷害及妨害自由罪嫌，目前正全力追查到案。

台中慈濟醫院表示，夫妻倆無生命危險，李母右上肢2度灼傷，範圍不大，已經開離院手續；李父牙齒斷裂，胸部與雙手少部分2度灼傷，擔心有吸入性嗆傷，已安排住院。

(中時新聞網)