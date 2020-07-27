54歲董至成和太太羅若云（Theresa）在今年2月爆出21年婚變，雙方協議離婚，不過兩人卻為了財產分配和兒子監護權問題談不攏而卡關，知名音樂人許常德就在節目上中肯分析，訴出中年男人面對離婚時惶恐的事。

董至成2018年辭掉主持12年的《綜藝大集合》赴陸發展，但董至成在大陸的演藝工作因疫情喊卡，而他的21年婚姻也正在談離婚，雙方為了財產分配和兒子監護權談不攏，董至成一度狠嗆財產「是老子的血汗錢」，事後他態度軟化，向媒體表示，感謝羅若云這幾年幫他存錢理財，日前則傳出，羅若云提議把財產分成3份，董至成、羅若云和兒子各得1份，但董至成拒絕。

知名音樂人許常德在節目《新聞挖挖哇》被問到對此事的看法時，他則說出中年男人面對離婚的惶恐「可能也不是說，可不可以再找一個人結婚，因為也不一定」，許常德接著指出「雖然小孩都是女方照顧，但對男生來講就覺得，小孩好像離我越來越遠」，他認為這部分是需要時間來調適，最後，許常德也提出建議，認為財產一人一半「再來想說，要給孩子的共同基金是多少」。

【精華版】董至成離婚卡關內幕！哽咽訴苦指控老婆羅若云

(中時新聞網)