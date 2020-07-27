花旗集團於新冠肺炎期間大力協助員工、客戶及社區，榮獲《歐元雜誌》評選為亞太區「卓越領導」，同時也獲選亞太區「最佳投資銀行」，花旗台灣銀行也甫獲得《亞元雜誌》及《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」的肯定。

《歐元雜誌》評論指出，花旗是一個大型的金融機構，存在於近乎每個亞洲大型經濟體中。一個企業若缺少對系統性威脅做出明智和敏捷反應的天生能力，就不會變得如此之大，且經營長久。在其亞太區執行長Peter Babej 的領導下，花旗亞太區對新冠病毒危機處理迅速。

花旗表示，該行對亞太區內的零售業務及中小企業客戶，提供包括展延貸款的手續費減免以及降低融資利率。透過全球平台，花旗為亞太區企業機構客戶提供有效且創新的資金解決方案，募得超過100億美元資金。這些交易包括花旗的第一筆虛擬IPO─協助中國慧擇保險在美國納斯達克交易所掛牌，所有路演都是透過視訊及電話會議運作。花旗為貿易融資和現金管理客戶提供同樣創新的服務，運用數位基礎建設，協助於遠端建立客戶與花旗往來的流程、及收付款。

花旗亞太區執行長 Peter Babej說，這是團隊優異努力的成果，再次感謝花旗全體同仁展現出的專注、努力和靈活彈性。隨著形勢的發展，將繼續密切監測亞太區的發展，並持續全力支持客戶和社區。

花旗台灣今年上半年也甫獲《亞元雜誌》及《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」肯定。根據《亞元雜誌》編輯團隊6月底官網上宣佈得獎消息時，有關花旗獲獎說明，花旗是台灣外銀中的佼佼者，除擁有領先業界的消費金融，更有世界級的企業金融與投資部門。花旗與亞太區的客戶建立深厚的合作關係…，在花旗（台灣）董事長莫兆鴻帶領下，2019年表現亮眼。這是2017年重新舉辦國家獎項以來，花旗台灣連續第四年獲獎。

除獲得《亞元雜誌》肯定外，花旗台灣5月時，也贏得《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」大獎，為花旗連續第24年獲獎。

莫兆鴻強調，感謝台灣所有同仁的努力及貢獻，2019年不是容易的一年，但花旗台灣2019年稅前盈餘（EBIT）達新台幣146.72億元，較前一年成長13％，為2013年以來表現最好的一年。受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球面臨更嚴峻的考驗。除採取積極防疫措施，同時擁有完善的營運持續計畫，透過花旗全球資源及數位化平台，持續提供客戶完整的金融解決方案。

(工商 )