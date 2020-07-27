大陸跨省團隊遊解禁後，多地景區出招刺激旅遊消費。截至目前包含山東、山西、河南、陝西、貴州、甘肅等多地，至少有500個景區已經或將在下月實施門票免票或大幅降價等價格優惠措施，還有部分景區近期啟動各種跨界聯動帶流量的活動。此外，包括上海迪士尼在內，也有不少大陸國內景區啟動夜經濟、音樂節等相關主題活動專案，新一輪景區行銷戰一觸即發。

據《北京商報》報導，在過去不到兩周的時間內，大陸多地文旅部門及景區發佈了景區門票優惠措施和各種旅遊打包促銷活動等。據不完全統計，實施優惠措施的國內景區已至少有500家。

具體來看，目前山東、山西、河南、貴州、甘肅甘南州、陝西西安等地都先後發佈了景區免票政策。例如山西省文旅廳明確指出，全省126家A級以上旅遊景區將在今年下半年週一至週五工作日期間，向全國遊客免首道門票，包括雲岡石窟、五台山、平遙古城等。

但北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院高級研究員王興斌也說，免費門票不是一個可持續的引流手段，在當前經營方普遍現金流緊張的時期，再長期實施免票或門票大力度折扣活動，景區能否吃得消也是相關部門需考慮的問題。

(旺報 )