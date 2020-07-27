民進黨北市議員王世堅。（張穎齊攝）

北市府小內閣近期改組，繼社會局長由周榆修接任後，發言人改由美女前主播陳智菡擔任，副發言人也新增林珍羽，被外界視為市長柯文哲將布局2022選舉的「戰鬥內閣」。議員簡舒培27日痛批，擺明就是柯推出的2022議員參選人，藉由市府資源養子弟兵；議員王世堅則說，年輕人柯被物化，拿來當花瓶擺設用。

「產品不好換再多發言人也沒用！」簡舒培批評，就算能一時化腐朽為神奇，柯團隊黨政不分，已無法獲得人民支持，從大巨蛋政策的改變，到現在換「化妝師」，就只是一時的美麗，台北市民還是很失望，柯不如靜下心想想為何無法獲取民心。

簡舒培強調，陳智菡直接從媒事組主任研究員變發言人，是立委蔡壁如曾說過「發言人都死了」的爭議延伸，換發言人看起來是民眾黨的內部鬥爭所產生，這對台北市民來說有何意義，柯的市政若做得好，就不需要那麼多發言人，因政策本就是最好的發言人，否則只是民眾黨派來當2022議員參選人，藉由市府資源養子弟兵。

簡直言，柯留不住人才又自大，若過去都沒什麼長才、然後來北市府短暫的「沾位置」，那只是給民眾黨來拿養兵用，柯應想清楚，發言人是位市府發言，不是民眾黨的打手。

至於北流遭踢爆6個消防設備不足，柯卻說是過去資料，簡痛批，北流這件事很荒謬，籌備那麼久消防設備竟不足，柯應告訴大家準備好了什麼，尤其錢櫃事件發生後，北流若有消防安檢問題，將會很嚴重，柯要如何管理？

「只不過是柯拿來妝點的花瓶！」王世堅酸，所有的話都被柯講完，還設那麼多發言人幹嘛，柯物化這些年輕人，心態可議又可惡，以白色力量騙取年輕人，結果進市府才發現是塊「政治墳場」，柯很糟糕，他希望這些年輕人都棄暗投明，盼副發言人「學姐」黃瀞瑩像前副發言人陳冠廷一樣醒悟、逃出生天，別助紂為虐。

王說，發言人須對市政全盤熟稔，包含教育、工務、交通、警政、衛生、環保，都要深入理解才能為市政辯護，但柯利用她們的年輕、純真、理想，沒給好的空間表現，只被定位成擺飾用的花瓶，。

對於柯批行政院長蘇貞昌要在高雄撒4000億元做基礎建設是沒財政紀律，王世堅批，柯在用攻擊新潮流的方式對付蘇，現在學了老東家中共搞得分化策略，馬上領悟活用，把民進黨分割為新潮流及非新潮流，但這毫無意義，柯應先管好台北市政，別跟中共一樣，自家失火又到別人家點火，台北市政千瘡百孔，柯很不道德。

柯也質疑高雄市長換陳其邁能發大財嗎，王則說，柯竟用前高雄市長韓國瑜的話來酸很奇怪，發大財是韓專用，要問也是韓來問，柯推派的吳益政根本是臨時抱佛腳，陳其邁對高雄有提出一整到的構建，柯則對高雄市政全然無知，也不看看韓遭93萬名高雄市民罷免，柯實在奇怪。

(中時 )