網路上不少網紅靠著與名星相似的外貌而受到網友注意，甚至登上節目出道當藝人，但也有人因此遭到網友攻擊。像是神似男星朴寶劍的南韓網紅金民書(김민서)，受邀上節目時因被網友發現不像朴寶劍而備受批評，他近日還決定整形在個人頻道上公開過程，令網友們十分傻眼。

現在還只是個高三生的金民書，因在IG上放出多張神似男星朴寶劍的自拍照在網路上迅速竄紅，也因為這張帥氣的「名星臉」而受邀出現在節目《什麼都能問》上，他在節目中坦言「當初是為了掩飾外貌的缺陷才會靠角度拍照，沒想到卻撞臉朴寶劍而引起討論，但自己卻覺得沒有很像」，網友卻認為他的造型及拍攝角度有刻意模仿朴寶劍還不承認而遭到許多批評。

在 Instagram 查看這則貼文 김민서（@kms02.02）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 下午 8:22 張貼

近日他為了改變令他自卑的眼睛及鼻子，並希望「再也不像朴寶劍」竟跑去整形，還在個人的YouTube頻道上公開整形過程令網友十分傻眼，紛紛在影片下方留言「高三生都這麼有錢又有閒嗎？」、「不是再也不像，是本來就不像」、「這種外貌主義的人真可憐」再度引來一面倒的批評。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)