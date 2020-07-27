美國與大陸近期互相關閉領館，也讓「中美衝突」再度成為熱門話題，網路節目今也對此討論。資深媒體人黃暐瀚直言，「美國大報近期公佈美國總統川普民調，都顯示已低到一個程度，中美若真的爆發軍事衝突，可能是讓川普選情起死回生的方法」。

網路節目《Yahoo雅虎》27日，找來資深媒體人黃暐瀚、陳揮文、趙少康、尹乃菁等人，探討「中美衝突若升高，台灣真的安全嗎？」進行討論。

對於不少國際關係、區域研究學者認為，從大陸和美國互相關閉領事館，情勢若升溫，最可能在南海、和台海爆發衝突。黃暐瀚表示，過去一個月來，美國各大報公布川普的民調都已經低到一個程度，雖然對手民主黨總統參選人拜登並不強，但現在觀察來看，川普連任機會越來越低了。

所以美國對於大陸近期的動作比較大，包括直接破門衝進去休士頓領事館將招牌拆除。若將來中美衝突不只在外交領域，而是在軍事上對立，那台灣的立場就小心要不要選邊，但他也強調，「台灣的政府現在已經選擇跟川普站在一起，而不是美國，對於川普有任何要求，我們都是會配合的」。

黃暐瀚說，多位軍事專家指出，此次大陸解放軍近期在雷州半島進行2波的軍事實彈演習，可以看出解放軍將地點往西撤，看的出來解放軍不想發生衝突，但美軍軍機卻是往福建、上海逼近，美國在軍事上進逼秀肌肉，大陸方面是不怕發生軍事衝突，但是「盡可能不發生衝突」。

黃暐瀚強調，「中美若真的爆發軍事衝突，可能是讓川普選情起死回生的方法。小型軍事對峙、衝突升溫，是可能讓美國人對川普支持度提高的」。

趙少康則表示，他認為川普的特色不但是「瘋子」、還是「騙子」，還是集2種特色於一身，他說，「瘋子就是很瘋狂，愛講什麼講什麼」，一旁的尹乃菁也直呼「這很可怕」。

(中時新聞網)