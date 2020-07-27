美麗信花園酒店搶振興券商機，即日起推出「振興券住房專案」，入住豪華客房含二客陽光半自助式早餐，每房只要振興券3,000元，再贈送平日豪華客房住宿券乙張，並含陽光半自助式早餐二客，換算下來一天只要1,500元。

美麗信花園酒店表示，只要持振興券消費入住飯店，即可下榻近13坪、挑高3.1公尺時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用「活力健身俱樂部」健身房、戶外游泳池、桑拿區。住房的同時於館內享用光廊Light Cafe餐廳，美食可享85折優惠、九宮格點心坊伴手禮享88折優惠。

美麗信花園酒店提醒，優惠專案不得與其它優惠合併使用，並需使用振興實體券付清全額。同時本住宿專案活動，不得與政府推動之安心旅遊補助專案併用。另外，本活動贈送之豪華客房住宿券，僅限平日使用，且連假及跨年皆不得使用。豪華客房最多可入住三人，第三人加床需加價900元+10%。

(工商 )