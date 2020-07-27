台北、上海雙城論壇22日開幕，台北市長柯文哲與上海市長龔正透過視訊對話。柯文哲致詞時強調，兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好，把人民福祉擺第一位，為和平發展共同努力。對此，桃園市議員王浩宇表示，反對民進黨、支持兩岸和平的年輕選民，過去多數自稱中間選民或只在投票時投給國民黨，最近紛紛改支持民眾黨。他斷言，「2022年，恐怕會對國民黨造成很大的威脅」。

王浩宇在臉書撰寫「民眾黨是比較年輕的國民黨」一文。他指出，在多數議題上，民眾黨支持者跟國民黨支持者態度驚人一致，例如對三倍券的不滿意程度，唯一的差別，就只有年齡上的差異。而據近期最新的幾份民調顯示，國民黨在20~39歲支持度始終毫無起色，而這些反對民進黨、支持兩岸和平的年輕選民，過去多數自稱中間選民或只在投票時投給國民黨，最近紛紛改支持民眾黨。

王浩宇直言這樣的策略，他覺得很聰明。他說在國民黨毫無監督能力的當下，民眾黨透過年輕人可以理解的網路操作攻擊民進黨，進而爭取淺藍、深藍的年輕選票，也讓柯文哲在流失淺綠、中間選票時，民眾黨透過侵蝕國民黨維持一定支持度，持續發展茁壯。最後，王浩宇表示，「2022年，恐怕會對國民黨造成很大的威脅」。

(中時新聞網)