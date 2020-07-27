莊人祥說明泰籍移工返國後確診。（資料照）

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）今天在記者會宣布新增4例2019新冠肺炎確診病例， 且指出，這4例是在台灣的桃園工作的泰國移工，返泰隔離期間確診，其中1人是從台灣搭CI831班機返泰，其餘3人從美國返泰。

外媒報導，這名確診的泰國人是在桃園工作的泰國移工，21日抵達泰國，隔離5天後確診新冠肺炎。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，泰籍移工自台返泰後確診，指揮中心及地方政府啟動疫情調查

莊人祥表示，我國於今日中午接獲泰國官方通知，該國確診1名自我國入境之COVID-19感染者。經初步瞭解，該名個案為一名在我國北部工作之泰籍移工，今(2020)年7月21日自我國搭機返回泰國，於7月25日確診。

指揮中心指出，針對該名個案，除向泰方瞭解該個案發病及檢驗情形外，亦立即與地方衛生單位調查在台之接觸者並進行採檢與居家隔離措施，一旦發現有症狀者，將送醫院隔離。

莊人祥表示，今天中午左右接獲泰國官方通知，泰國確診一名從台灣入境7月21從台灣搭機返回泰國，7月25日確診，不清楚他何時發病何時檢驗，到底25日採檢還是確診？要從發病和檢驗再了解。已經立即與地方單位聯繫，要針對這名個案在台灣的接觸者展開調查，若密切接觸者有症狀會立刻送醫。同住接觸者也會立刻隔離有症狀送醫治療。

莊人祥表示，這名泰國移工在公司裡面工作，現在掌握公司有九個移工都是泰籍，其他員工主要是台灣人，有去過哪些地方正在疫情調查中。他的同事九人，先了解接觸狀況，會先針對同住者隔離。疫情調查後會立刻評估是否採檢。

莊人祥表示，該個案不排除是本土病例，會針對為何會感染的原因正在調查，也會再補強相關防疫政策。也會針對該個案的宿舍清消。

(中時 )