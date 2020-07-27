牙齒因蛀牙、外傷或牙周病，導致牙髓感染與牙髓組織生病時，會執行根管治療（抽神經），以移除感染，改善症狀並保留牙齒。然而，不少病患反映，為何進行多次治療，仍無法康復？台南市立醫院牙科部醫師黃捷盈指出，可藉由顯微根管治療，協助改善。

黃捷盈解釋，牙齒的根管深埋在齒槽骨內，有些根管開口甚至比頭髮還細，易因根管鈣化找不到根管位置，或二度治療時根管通不下去，導致根管治療時間拉長，牙齒依然疼痛。

黃捷盈說，根管鈣化是指隨年紀增長或因外傷、蛀牙、修磨牙齒等因素，致牙齒的硬組織，沿著根管的管狀內壁緩慢增厚沉積，造成根管慢慢變窄鈣化。

黃捷盈表示，根管形態千變萬化，在沒有輔助工具下，肉眼能處理的大小有限，因此利用高倍數顯微鏡，能夠把藏在細節裡的魔鬼抓出來，是輔助根管治療的利器。

除常見的根管鈣化外，特殊形態的根管系統如C形根管、深部分叉的根管、移除卡在根管內的阻塞物、破孔修補，及活髓治療也需要顯微鏡輔助，才有較佳療效。

黃捷盈也提醒，預防勝於治療，每日正確口腔清潔，每半年定期檢查，發現問題盡早就診，才是保護牙齒的最佳方法。

(中時 )