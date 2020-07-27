今年氣溫屢創新高，民眾在外要隨時補充水分並注意體溫變化。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

車子冷氣壞了可別硬撐繼續開，小心真會「熱死人」！新竹市1名聯結車司機車上冷氣故障，為了生計只好硬撐，在超過40多度高溫車內繼續工作，沒想到隔天體溫高達39度，血壓先高後低，經送醫診斷為「中暑合併急性腎衰竭與休克」，差點送命。

新竹馬偕醫院急診醫學科主任解晉一指出，這名50歲男性病患日前到該院急診就醫，到院時，耳溫已高達39.5度，血壓收縮壓更高達230毫米汞柱，問診時整個人昏昏欲睡，全身倦怠注意力不集中，口齒不清、半側肢體無力。

經詳細詢問才得知，病患是聯結車司機，到院前1天上班時聯結車的冷氣故障，雖然外頭氣溫升到36、7度，炎熱難耐，但病患為了工作與生計，仍是在車內溫度飆到超過40度的車頭座艙內硬撐著開車。

結果病患隔天身體就感不適，中午先返家休息，但情況未見好轉，且體溫與血壓都飆升才趕緊到院急診。

病患到院沒多久後，血壓就急速下降，收縮血壓只剩60至70毫米汞柱，且意識更加衰弱甚至昏睡，同時幾乎排不出尿來，經進一步抽血發現腎功能失常有急性腎損傷，診斷病患為「中暑合併急性腎衰竭與休克」。

醫療團隊立即為病患急速降溫，保持身體皮膚溼潤、加速散熱，並經由靜脈輸液及口服飲用給予充足水分，快速生理食鹽水灌注近6公升，改善腎功能與提升心臟灌注壓，改善休克狀態，減輕腎臟傷害，經過積極治療，很幸運其腎臟沒有留下任何後遺症，終於出院回家。

解晉一說，一旦發生熱傷害，病患皮膚常因體溫調節中樞的功能失常而無法散熱，可能產生意識不清的症狀，若持續惡化會造成中樞神經功能異常引發休克、心臟衰竭、心跳停止，中暑的死亡率高達30至80％，不可不慎。

(中時 )