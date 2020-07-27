盛群(6202)今(27)日舉辦法人說明會，對於下半年展望樂觀，看好額溫槍、安防等領域會扮演重要成長動能，全年營收相較去年會有個位數成長，法人則樂觀預估，盛群今年每股獲利有機會上看3.5~4元。

發言人蔡榮宗表示，目前大陸疫情趨緩，但儘管疫情趨緩，額溫槍這一塊於下半年還是很好，但血壓計可能會下滑，因為很多廠商都轉做額溫槍或耳溫槍，另外，還有安防、電動機車等都會成長，電動機車除了新品外，還有一部分是上半年延遲開工的。

安防產品部分，盛群上半年安防出貨達900萬套，全年出貨2000萬套目標應該可以達成，主要一樣就是火災的偵測產品，動能來自大陸，還有韓國、越南市場的需求再增加，受益於各國政府政策面的推動，未來這個趨勢應該會持續發酵，至於智慧門鎖上半年表現不好，下半年應該有機會慢慢回溫，安防產品認證時間、成本高，尤其是歐洲市場，盛群也透過大陸客戶出貨給歐洲市場，不過一但通過就不太容易變動。

蔡榮宗表示，下半年產組合風險降低，產能目前也都還可以應付，對於第三季展望樂觀，但要超越第二季有難度，盛群第二季營收因為額溫槍出貨，帶動營收寫下新高，預計9月底額溫槍會出貨完畢，整年度營收應該會比去年成長，但應該是落在中個位數成長。

至於TWS(無線藍芽耳機)，盛群上半年32位元的出貨230萬顆，還有新出貨TWS的穿戴偵測，是對既有客戶，出貨約370萬套，蔡榮宗坦言，目前看下半年確實比較保守，多少還是因為有出現客戶下修的狀況。

(時報資訊)