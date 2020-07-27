盛群(6202)今(27)日舉辦法說會，在疫情帶動下，健康量測出貨暢旺，營收創下歷史新高，但獲利在匯損下，相較去年同期減少，單季每股獲利1.06元。

疫情衝擊下，帶動盛群第二季受惠額溫槍出貨暢拉升，帶動額溫槍出貨達1300萬顆，盛群第二季合併營業額為14.21億元，年增加18.0%，季增加37.92%，創下歷史新高，單季毛利率45.2%，稅後純益為2.38億元，季增加63.5%，年減少6.5%，每股稅後純益1.06元。

盛群累計上半年度合併營業額為24.52億元，年增加9.4%，上半年度歸屬母公司稅後淨利3.84億元元，年減少16.2%，上半年毛利率為46.5%、年減少3.3個百分點，累計上半年度每股稅後盈餘為1.7元。

盛群上半年度營收比重分配，整體微控制器IC營收佔77%，微控制器IC於上半年度出貨數量達3.69億顆，較去年同期增加18%。

盛群董事會並通過除息基準日8月17日，普通股每股配發現金股利4.05元，除息交易日則為8月11日，自8月13日至8月17日止停止股票過戶登記，股利發放為8月28日。

(時報資訊)