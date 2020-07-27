生技及中小型股帶衰，台股12600點未站上！今天台股可說是台積電(2330)及供應鏈同樂會，Intel承認7奈米卡關，台積電接獲天上掉下來的大禮，不僅上週五台積電ADR大漲9.69%，今天台積電一開盤就跳空大漲，躍過400元關卡，並亮燈漲停鎖住至收盤，聯電(2303)及半導體相關設備廠-帆宣(6196)同步漲停作收，聯發科(2454)、義隆電(2458)、力旺(3529)、創意(3443)等連袂大漲，在台積電領軍下，台股指數開盤不久就以12686.36點，攻過12682的歷史高點，寫下台股指數新頁。

不過指數突破12682後，以及台積電吸金效應，亦引發漲多中小型股殺盤，尤其是生技類股，市場稱為「天國一輝」的合一(4743)、杏輝(1734)、中天(4128)及杏國(4192)再度跌停，亞諾法(4133)、永昕(4726)、瑞基(4171)、合世(1781)及ABC-KY(6598)等生技股同步跌停，中小型股的同泰(3321)、前鼎(4908)、士紙(1903)、網龍(3083)等中小型股也因籌碼鬆動重挫收跌停，中小型股殺聲震天扯後腿，不僅讓OTC指數翻黑收低，亦拖累台股指數尾盤略為下殺，未能站上12600點，但收盤指數仍創下台股歷史新高，終場加權股價指數12588.3點，大漲284.26點，成交量2523.99億元；OTC指數為160.64點，下跌1.72點，成交量707.47億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲8.4%，其次是電子零組件類股及光電類股，分別上漲1.18%及小跌0.08%，表現較差者為紡織類股、生醫類股及造紙類股，其中紡織類股下跌4.26%，生醫類股下跌3.79%、造紙類股下跌3.06%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.62%，表現最差為生醫類股，下跌4.69%。

就技術面來看，今天台股在台積電股價漲停創掛牌新高價帶動下，指數開高走高，一度衝破12682天險，創下歷史新高，不過生技等中小型股急殺，拖累台股指數尾盤走弱，終場大漲284.26點，以12588.3點作收，未能站上12600點；今天台股在台積電帶動下，指數突破12682點，創下歷史新高，收盤指數亦是歷史新高，只是指數雖然創高後市場轉趨謹慎，且中小型股受到生技股拖累，獲利回吐壓力不輕，成為台股攻高後的隱憂，預估本週指數震盪將會加劇，但因中長期偏多格局未變，指數有機會在整理過後再上攻。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，預期在晶圓代工龍頭大廠製程領先長期業績展望持續樂觀，以及電子業旺季備貨將展開下，仍有利台股指數延續高檔震盪、個股表現發展，而外資今年以來仍賣超逾5,000多億台幣，若持續回流對台股具進一步漲升助力；本週將有蘋果、亞馬遜及Alphabet等美國重量級科技股財報公佈，台股則有晶圓代工、IC設計及蘋果供應鏈個股召開法說會，將是後續台股基本面資金動能的重要觀察。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後續市場將關注以下幾點：一、6月中旬以來美日等國疫情有再度攀高之勢，二次疫情再度來襲的機率升高當中，是否影響美日等國經濟解封的計畫。二、川普近期民度落後於拜登，因拜登對美企調高稅率的態度較積極，是否提升華爾街對拜登一旦當選對股市衝擊的疑慮。三、中方貫徹港版國安法的實施引發美方反對，美中衝突是否進一步升級。四、7月進入美台財報季，龍頭企業財報與法說內容將影響市場對下半年產業基本面的展望。

魏永祥指出，整體來看，加權指數自3月19日的8523低點以來，台股反彈已超過3000點，不少個股股價已回升至疫情前的位置，甚至部分高價股股價創新高，不論是台股指數抑或個股股價，此段時間累積的漲幅已大，未來若有消息面的利空易出現獲利了結的賣壓。但台股企業獲利在第二至第三季衰退幅度可望逐季收斂，甚至在第四季恢復正成長，加上市場對資金行情的預期，即使出現回檔，幅度應在可控制的範圍內，預期年線11,000點的支撐性仍強。中長期來看，預估在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股的評價可望提升，後市仍有高點可期。選股方面，看好5G相關、半導體、光學等族群，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦為選股方向。

(時報資訊)