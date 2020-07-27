不畏新冠肺炎疫情來襲，德國商務軟體公司思愛普（SAP）第二季營業利益與營收雙雙成長，軟體授權營收雖仍低於正常水準，但反彈力道超乎預期。

思愛普周一公布，第二季營收年增1%，為67.4億歐元。雲端事業營收由17.2億歐元升至20.4億歐元，但軟體授權營收由9.48億歐元下滑至7.73億歐元。

基於「非國際財務報告準則」（non-IFRS）之營業利益為19.6億歐元（約22.8億美元），較去年同期的18.2億歐元增長7%。第二季營業利益率為29.1%，亦較去年同期的27.3%攀升。

第二季淨利為13.8億歐元，較去年同期的13億歐元成長。

財務長Luka Mucic 表示，思愛普廣泛的解決方案陣容、卓越的產業與地域多元化策略，加上可預測收入的強大基礎，讓公司該季能應對新冠肺炎危機。

思愛普維持全年展望不變，以固定匯率計，預期全年營業利益將介於81億～87億歐元，總營收介於278億～285億歐元。

此外，思愛普稍早前宣布擬分拆旗下雲端軟體事業Qualtric，並透過股票首次公開發行（IPO）讓Qualtric上市。思愛普在2018年以80億美元收購該雲端軟體事業。思愛普執行長Christian Klein表示，IPO將提供Qualtric絕佳的成長機會。不過，思愛普也表示，Qualtrics的上市時間等細節仍待敲定，將取決於市場狀況。Qualtric第二季營收年增32%，惟其第二季獲利僅700萬歐元，仍是思愛普四大事業體中規模最小部門。

(時報資訊)