印度政府的大陸App黑名單上又增加275款大陸應用程式。據指出，這份尚未公佈的名單包括此前逃過一劫的騰訊遊戲絕地求生PUBG（吃雞）國際版、字節跳動今年3月發佈的獨立音樂流媒體應用Resso、小米的短影音應用Zili和阿里巴巴集團的全球速賣通等。知情人士透露，政府可能會禁止清單中的全部或其中的一部分。

據應用程式分析公司Sensor Tower的估計，印度是PUBG最大的市場，其在印度已有1.75億次下載，占其全球總下載量的24％。

據印度《經濟時報》7月27日報引述一名政府高級官員說，印度政府已經草擬了一份包括275款大陸應用程式的清單，將檢查是否存在任何違反印度國家安全和用戶隱私的行為。該官員表示，印度政府的審查將會越來越嚴格，並且有可能禁止更多的大陸互聯網公司在印度開展業務。

另一位高級政府官員則透露，印度政府有關部門正試圖制定法律或某種形式的法規，以便於對在印度運行的應用程式進行持續審查。「建立一套規則或規定程式可能會花費一些時間，但這是將來進行處理的正確過程。」

(旺報 )