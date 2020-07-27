戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》即將滿一週年，為紀念此里程碑，今天正式發表2.5版本更新，推出全新「瓦爾哈拉崛起」活動、全新兩季排名戰，首度亮相的法國驅逐艦也將進入搶先體驗。另外，迎接一週年，《戰艦世界：傳奇》準備了一系列週年慶生日回顧活動，這一年所亮相過的罕見指揮官以及特殊道具也將短暫重返遊戲，讓老玩家及新玩家都能好好的體驗一番。

2.5版本更新中，首度亮相的法國驅逐艦將進入搶先體驗，法國驅逐艦是遊戲中速度最快的驅逐艦之一，劣勢是缺乏發煙機消耗品。 然而，因為具有巡洋艦般的火力、極快的速度，VI階以上的還持有主炮裝填助推器消耗品，法國驅逐艦仍然能在戰鬥中為敵方帶來極大的威脅。

迎接一週年！《戰艦世界：傳奇》發表2.5版本更新 進入搶先體驗階段(YT/World of Warships: Legends)

全新「瓦爾哈拉崛起」（Valhalla Rising）活動總共有100關卡並將為期五週的時間，完成活動的玩家將有機會獲得VII階德國主力艦Odin。 Odin是一艘強大的水面入侵者類型主力艦，配備12英寸（305毫米）的槍枝與魚雷，非常類似VI階主力艦Scharnhorst。

迎接一週年！《戰艦世界：傳奇》發表2.5版本更新 進入搶先體驗階段(圖/戰遊網 提供)

暫停一陣子後，眾所矚目的排名戰回來了！ 既於2.4版本中針對獎的計算進行調整與更新，排名戰的7對7戰鬥將比以往來的更加有趣。 在2.5版本更新的前兩週，玩家將使用V階戰艦進行戰鬥，爭取最高名次，完成戰鬥還將獲得豐富獎勵。第二階段的排名衝刺將於隔一週後正式展開，玩家將使用VI階戰艦參加戰鬥，名次越高、獎勵更多。

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