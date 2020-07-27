行政院長蘇貞昌今走訪台灣省政府指出，他已撥款2000多億給新北市，「算是不少補助」；不過新北市長侯友宜今下午受訪時無奈嘆，中央就算撥款也只是「一小部分」，多數建設經費仍由地方自籌，依財劃法分配，新北市人均預算六都最低，這才是最需調整之處，「如今中央、立院一黨獨大，更應該把這些聲音聽進去。」

侯友宜認為，其實中央不是撥不撥款的問題，因為就算撥了也只是一小部分，大部分也是由地方負責籌措，中央應該公平對待六都預算，以人口數、面積數、各類環境等因素，調整財劃法的分配，否則新北市人口不斷成長、人均預算反而愈來愈低，甚至是六都最少，「升格後經費沒有增加。」

侯友宜指出，財劃法幾年前有明確的調整方向，過程中央無法全力支持，可現在中央、立法一黨獨大，更應該把這些聲音聽進去，面臨環境改變過程中，讓需要多一點資源的縣市朝更公平、更平衡的趨勢發展，「希望中央體諒地方環境改變，趕快把財政收支劃分法做好。」

媒體追問，是否認為2000億根本不夠？侯友宜坦言，最重要的是「本」是什麼，中央在一開始的人均預算就應六都公平，再來針對有需要的地方建設給予補助，才能一勞永逸解決問題，像是中央撥款2000億中的鐵道建設，一開始還是要由地方先自籌。

(中時 )