阿昌清潔庇護工場提供身心障礙者工作機會，27日苗栗縣長徐耀昌體驗愛心衛生紙的包裝作業，並協助銷售，籲請民眾多加購買支持。（何冠嫻攝）

阿昌清潔庇護工場投入衛生紙包裝販售，為身障者提供穩定工作機會，並且資助弱勢清潔費用。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌27日透過網路直播協助義賣衛生紙，短短2分鐘內將6大箱衛生紙賣光。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府輔導成立「和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場」，提供身心障礙者工作機會，協助職能養成也培養獨立生活，讓身障者順利融入社會。27日苗栗縣長徐耀昌體驗工場愛心衛生紙的包裝作業，並透過直播成功銷售6大箱衛生紙。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣指出，阿昌清潔庇護工場2017年8月在巨蛋1樓成立，提供清潔、消毒、打蠟及保養等服務，後與永豐餘紙廠合作開發衛生紙包裝販賣，讓身障者培養獨立自主的生活並順利融入社會，另也將包裝、銷售衛生紙的盈餘挹注「獨居老人清潔計畫」，每賣出1包衛生紙即提撥1元改善獨居長輩的居家環境。

27日徐耀昌、劉詩詣，以及縣議員余文忠、湯維岳等人透過網路直播，行銷阿昌清潔庇護工場的衛生紙。徐耀昌表示，庇護工場讓身心障礙者可以從事清潔或其他簡易的工作，衛生紙的包裝銷售還能協助獨居老人，「弱勢服務弱勢」，進而大幅減少社會上的弱勢族群。

阿昌清潔庇護工場今年獲縣府同意增設就業名額，將擴充至13名，目前還有缺額，將協助身障者穩定就業，衛生紙則透過網路行銷管道，在「生活市集」、「工場Facebook和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場」及官方「優先採購網路資訊平台」等行銷販售。

(中時 )