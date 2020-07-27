繼今年3月工作船擱淺造成0.5公頃藻礁遭刮除，6月總統府邀集環團及中油公司啟動藻礁溝通平台會議，溝通期間理應暫停施工，但觀塘中油第三天然氣接收站工程未停，一級保育類柴山多杯孔珊瑚岌岌可危，環團表示政府以非核家園當藉口，質疑背後有龐大集團利益左右總統意志，預告明(28)日將召開記者會嚴正抗議護藻礁。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，政府不願再讓核電延役，燃煤比例也要調降，但再生能源目前的發展無法這麼快補足能源缺口，2025年以前的替代方案就是增加燃氣佔比到50％，觀塘也已通過環評，因此選址在大潭電廠旁最為方便。

柴山多杯孔珊瑚在「野生動物保育法」中明文規定不能被宰殺也不能被騷擾，然而今年3月28日工作船擱淺造成0.5公頃藻礁被破壞，桃市府未依承諾停工，環保署也沒做任何裁罰，官官相護令人無法接受。

潘忠政進一步指出，當民眾針對某區域提出保育相關例證申請時，政府有義務受理啟動「暫定自然地景審議」，審議期間所有工程暫停，但中央地方至今仍互踢皮球不願受理。

中油曾評估觀塘海域海象不佳、潮差過大，海岸深度僅15公尺無法讓吃水深的船隻進港，認為不適合成為天然氣接收站的選址，但2003年中油標到大潭天然氣供應權後卻改口觀塘是唯一方案，防波 提、填海造陸、氣槽及進港航道開挖估計超過300公頃礁體會被挖除，藻礁只能成為利益前犧牲品。

今年6月18日總統府邀集環團與中油公司啟動藻礁溝通平台會議，溝通期間理應暫停施工，但三接仍在趕工已違背當初承諾，溝通會議也只開過一次，會議主持人農委會主委陳吉仲表示將於8月初召開「類聽證會」，但是否有如正式聽證會的效力仍待商議。

潘忠政預告，由於政府一再失信於民，明天早上將於立法院召開記者會嚴正抗議，要求總統蔡英文兌現當初「藻礁永存」的承諾。

(中時 )