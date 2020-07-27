警消27日擴大派員搜尋採筍失蹤的80歲謝姓老翁。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

警消27日擴大派員搜尋採筍失蹤的80歲謝姓老翁，並出動空拍機。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

採筍老人失蹤案件頻傳，魔神仔傳說不脛而走，基隆市80歲謝姓老翁偕妻26日到暖暖區龍門谷山區採竹筍，跟著妻子走了一陣子竟突然失蹤，警消人員獲報搜尋未果，27日再擴大派員搜救，警消擔心近日天氣酷熱，導致老翁脫水，目前已入山搜尋中。

基隆市消防局昨日上午10時獲報謝翁失蹤，遂派員前往龍門谷山區搜救，卻一直搜尋不到，眼見日落，只好收隊，今再派出6輛車、2台空拍機、警消13名、義消6名共分4組16人（含家屬1人）入山搜救，下午還會再增派10名警消。

謝妻向警消表示，她昨天和丈夫一同從龍門谷往暖暖方向採筍，丈夫在她後面，但沒多久就發現丈夫突然失蹤，回頭去找都找不到，大喊也沒用，於是趕緊下山報警，家人一起找了1個多小時仍找不到。

據悉，謝翁穿著休閒衣、長褲、雨鞋，但未帶手機，因近期天氣酷熱又有午後雷陣雨，環境潮濕悶熱，警消擔心竹林通風不良，恐造成謝翁脫水，正積極擴大搜索中。

(中時 )