香港近日新冠肺炎疫情失控，港府於今（27日）召開特別行政會議，研議有關細節及推出限制更為嚴格的防疫措施，包括不排除進一步全日餐廳及食堂開放用餐、限制進入露天市場及超市人數及强制室外戴口罩。至中午12時許，行政會議通過周三起全日禁內用餐點，另會強制市民室外戴口罩。
新規中，規定所有餐廳皆不得提供內用餐點，餐飲店家負責人必須全日停止販賣或供應內用的食物或飲品，並關閉所有用餐區，即使顧客自行攜帶食物，同樣不能在餐廳食用。
另外根據港媒報導，香港今日預估再新增超過140例確診個案，恐創下單日新高，亦是連續6日感染宗數突破百人。而昨晚及今早各有一名新冠肺炎確診重症病患逝世，截至目前，香港因疫情死亡人數已達20人。
衛生署及醫院管理局下午4時30分在中環海港政府大樓就疫情舉行簡報會。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君，和醫院管理局總行政經理何婉霞將會出席。
(中時 )
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