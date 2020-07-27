裕隆集團再丟人事震撼彈！被視為裕隆集團前董事長嚴凱泰「分身」的裕隆經管公司（即裕隆集團總管理處）總經理陳國榮因個人因素請辭，該職缺由集團執行長嚴陳莉蓮兼任，宣示裕隆正式進入嚴陳莉蓮「大權一把抓」的時代，這也是陳國榮被取消副執行長一職後，再度辭去裕隆高位，震撼業界。

裕隆集團解釋，經過去年的組織改造，取消副執行長職位及成立開放平台專案室，主要目的就是要縮短決策流程以及讓各事業體更有效的自主管理，總管理處的定位偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，協助執行長及EC委員會及各公司董事會的運作。

裕隆集團表示，自嚴陳莉蓮接任以來，積極推動汽車事業價值鏈轉型「全面開放、多元客戶」策略方向，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向外，亦推動與鴻海集團攜手，希透過雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式與升級發展。目前雙方正積極推進合資公司的籌設，並加速未來合資公司的新產品的發展速度。

裕隆集團在去年9月取消副執行長職位，並新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向決策委員會報告，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，落實裕隆汽車價值鏈轉型策略，主要目的就是要縮短汽車價值鏈事業的決策流程以及讓各事業體更有效的自主管理，以加速決策速度與效率。

裕隆同時全面梳理集團內各公司間的交叉持股狀況，並重整集團業務，訂出聚焦汽車、紡織、金融、房地產等四大事業體的戰略後，今再進一步進行裕隆集團總管理處（經管公司）的組織改造，由嚴陳莉蓮兼任總管理處總經理職位。

裕隆集團表示，隨著集團策略的轉型與集團決策效率的提昇及管理的精進，過去總管理處的角色與功能，未來將轉由各事業體經營團隊分權負責，由各事業體依權責與流程提報集團決策委員會(EC)，而總管理處未來的定位將偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，以協助嚴陳莉蓮、決策委員會及各公司董事會的運作為主。

(中時 )