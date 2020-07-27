大陸A股正值期中財報揭露期，大型豬企業績亮麗，包含如牧原股份、新五豐、大北農等3家公司預計今年上半年的淨利潤增幅上限均在10倍以上，另外正邦科技、天康生物、唐人神、天邦股份等數檔豬肉概念股，預計上半年淨利潤年增幅也超過100％，傲農生物中報顯示的回歸母公司的淨利潤更有超過15倍增長。

據大陸財聯社引述招商證券分析，觀察近期農業板塊跟隨大盤回檔的情況，對於最優秀的工業化、封閉式的養豬企業來說，未來6到8個季度的業績有很大機會會持續逐季大幅增長。

目前，大陸生豬養殖行業的成本已由過去的每公斤13至15元（人民幣，下同）上升至18至20元，且豬價不具備大幅下跌的空間，少數卓越的成本低、擴張速度快的公司，獲利有望在未來幾年都維持高位，優勢企業有望帶領板塊走出估值修復行情。

此外，中金公司發27日發文指出，非洲豬瘟疊加新冠疫情，2020年第1季大陸生豬出欄量1.31億頭，跌至近10年低位，目前豬肉價格維持高位，是在供給緊張的背景下，預計2020年生豬出欄量將年減22％、豬肉產量年減11％。從需求端來看，如果下半年消費需求恢復到2019年同期，則第3季豬肉供給缺口較大。

(旺報 )