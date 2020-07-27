權王登高一呼，外資回頭助攻，大盤改寫12686.36點新紀錄。台股集中市場今日一開盤即驚呼連連、漲聲不斷，權王台積電(2330)以420.5元高姿態華麗登場後，一路攻上漲停424.5元、市值突破11兆元，雙雙再刷新紀錄，帶動聯發科(2454)突破700關、聯電(2303)突破20關、帆宣(6196)一度漲停，世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、GIS-KY(6456)、日月光投控(3711)等也紛紛強勢大漲，拉抬半導體指數飆漲逾8%，台股也一舉衝上12686.36點歷史新高，表現精采。

惟台積電創高雖讓半導體、電子族群強力吸金，卻同時排擠了金傳等類股的資金，包括漲多的中小型股、生醫及遊戲概念族群皆倒成一片，盤面類股跌多漲少，終場集中市場收12588.30點，上漲284.26點，成交值縮減至2524億元，總計162家漲、777家跌、45家持平。

今日外資轉買超72.426億元，投信賣超1.3115億元，自營商賣超6.3823億元，三大法人買超64.73億元。上周外資賣超50.26億元，投信買超59.48億元，自營商賣超84.38億元，三大法人賣超75.16億元。統計7月以來外資買超305.29億元，今年以來賣超5785.71億元。

分析師表示，資金推升台積電，帶動台股今日創下歷史新高12,686.36點，趨勢偏向正面，不過，需要注意的是大部分的類股及個股表現無力，下跌家數破千家，短線恐有震盪拉回的壓力，不宜過度追高，不然恐將賺了指數賠了價差。

盤面上，英特爾擴大委外台積電，上周五ADR飆漲逾9%，激勵今日股價衝上漲停，帶動大盤同步創下指數、市值雙新，聯發科跟上腳步，盤中一度漲至737元、漲幅逾9%，總市值衝高到1.16兆元，擠掉鴻海(2317)搶下台股市值后座，收盤股價為728元、漲幅7.85%，歷史高點783元在望。祥碩(5269)盤中則衝上1850元，終場收1830元、漲幅6.4%，拿下股后寶座。反觀鴻海今日股價表現相對疲軟，盤中一路走低，最低探至78元，終場收在最低價78元，跌幅2.5%。

分析師表示，近日台積電頻創新高，半導體多頭士氣如虹，帶動台股指數不斷創新高，但仔細觀察中小型個股下跌者眾多，需要特別留意櫃買指數的走勢，操作上保守為宜，留意追高風險。台股短線恐將呈現高檔震盪格局，中期偏多未變，不妨留意半導體、IC設計等個股操作。此外，盤面上「外資升評股」相關個股的經營績效及獲利亮眼，配合法人籌碼多、流動性較高，不失為多空震盪下的良好投資策略。

(時報資訊)