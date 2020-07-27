威潤(6465)跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，計畫發展一系列以UVC深紫外線技術來做消毒的相關產品，威潤也受邀參加「普建醫療科技國際隊：暢談台灣科技防疫超實力！」研討會，於現場介紹並展示首款產品「隨身消毒棒」，受到各領域專業人士的高度關注與好評，威潤表示，看好後疫情時代民眾清潔消毒觀念提升，UVC深紫外線產品線有望為整體營收注入新的成長動能。

威潤表示，此次於研討會首度亮相的是「滅菌者聯盟UVengers」的第一款產品「隨身消毒棒」，其便於攜帶的輕巧體積與重量，能讓使用者隨時為周遭環境及經常使用的物品做消毒，透過減少病原體的數量，進一步降低感染疾病的風險。「隨身消毒棒」搭載兩顆日本知名大廠的高功率UVC深紫外線LED燈珠，能有效發射出高強度且具有最佳消毒波長的深紫外線光，快速穿透並破壞細菌與病毒的結構，使其無法存活繁殖。此外，為防止UVC深紫外線光直接接觸到眼睛和皮膚而造成的可能傷害，「隨身消毒棒」貼心導入安全設計，當裝置傾斜超過90度時即自動關閉所有光源，確保使用安全性。

「隨身消毒棒」在台灣設計、開發及生產製造，預計今年第四季開始正式販售。產品初期鎖定台灣及日本進行銷售，並將逐步透過威潤的通路優勢推廣至全球市場，藉由百分之百MIT的優良產品，為疫情防治及整體公共衛生貢獻心力。威潤指出，「滅菌者聯盟UVengers」品牌未來也將陸續推出適用於不同領域、應用的UVC深紫外線消毒產品，盼望能為消費者的日常生活提供更加安全、健康的環境。

「普建醫療科技國際隊：暢談台灣科技防疫超實力！」研討會由亞洲·矽谷物聯網產業大聯盟主辦、電腦公會協辦，藉由多個專題分享探討科技防疫的商機與趨勢，並邀請包括威潤科技等5家優良廠商於現場展示相關產品。

(時報資訊)