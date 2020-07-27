2020年台北國際烘焙展將於7月30日開幕，德麥(1264)將展出所代理的20多家進口原料品牌，今年最大亮點除了展示國際多元品牌力之外，德麥食品集結了法國、美國、日本、澳洲和紐西蘭等五國的乳製品品牌，引領消費者出發環-油世界，拓展國際優質、新鮮美味的食材原料，讓消費者用得安心、吃得也安心。

德麥食品已連續26年積極參與烘焙展活動，不僅為年度深耕消費者(2C)的重點活動，今年也是烘焙展中最大的參展廠商。德麥表示，眾多品牌中，以法國兩大品牌「愛樂薇Elle & Vire」及「萊思克LESCURE」最受矚目，分別展出法國兩款頂級奶油的獨家魅力，也於展覽特定的時段邀請法國米其林主廚CJSJ甜點概念店的「Joaquin Soriano」大師，於現場示範法式甜點，及安德尼斯烘焙坊經營者「吳克己」師傅示範可頌製作。

德麥乳品的展覽品牌還包括來自日本北海道的四葉乳品、紐西蘭的Westgold德紐黃金奶油、美國乳品和澳洲乳品等，此次德麥一次展出五國優質的乳品，引領顧客認識各國乳品外，同時也展出一些國際知名原料品牌，像是比利時嘉麗寶巧克力和Aldia頂級水果餡、法國PCB裝飾巧克力、荷蘭Zeelandia、黑玫瑰等。

德麥為全台最大烘焙原料進口商，主要銷售麵包、西點、中式點心和巧克力等產品，近來更朝向餐飲領域發展，販售有橄欖油、義大利麵、飲品、及咖啡等西餐品項。

(時報資訊)