迷你波麗士拍攝宣導短片，亮出十八般武藝，展現超萌Ｑ一面。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

迷你波麗士拍攝宣導短片，亮出十八般武藝，展現超萌Ｑ一面。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市警察局大雅分局為加強青少年暑假拒菸反毒及正確法治觀念，請來迷你波麗士拍攝宣導短片，含括「反毒品、反色情、反詐騙、反霸凌」四大主軸，小小主角翻跟斗亮出十八般武藝，展現超萌Ｑ一面。

大雅警分局指出，今年以迷你波麗士出動變身為題材拍攝宣導短片，將109年青春專案「反毒品、反色情、反詐騙、反霸凌」四大主軸融入影片，片長雖僅有1分多鐘，卻是警察同仁利用各自勤餘時間拍攝剪輯。

小小主角們更是情義相挺，翻跟斗亮出十八般武藝，展現超萌Q可愛一面；分局長許明耀在拍攝現場親切教導萌Q小演員宣導標語，現場氣勢十足。偵查隊隊長余俊燦表示，藉由短片多元化犯罪預防宣導方式，讓社會大眾更了解警方保護青少年不遺餘力，一同守護國家未來主人翁。

大雅警分局表示，該影片「YOUNG青春-迷你波麗士上工啦！」目前在大雅分局臉書(Facebook)粉絲專頁有提供連結，藉由社群力量加速推廣；同時分局也鼓勵民眾踴躍分享，透過網路平台讓更多人欣賞到迷你波麗士萌Q宣導影片，以達到預防青少年犯罪，營造優質的成長環境。

(中時 )