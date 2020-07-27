三星（Samsung）確認將在8月5日舉辦新品發表會，屆時預料Galaxy Note 20 系列將會是一大主角。據了解，三星可能將發表Galaxy Note 20 以及Galaxy Note 20 Ultra，這兩款手機有哪些規格上的不同，已遭到爆料提前曝光，感興趣的你可提前做好入手決定！

據了解，Galaxy Note 20 Ultra預計採用6.9吋、比例有點怪的19.3:9螢幕的AMOLED螢幕，將是首款搭載康寧Gorilla Glass 7保護玻璃的機種，支援120Hz螢幕更新率；而Galaxy Note 20則預計僅有6.7吋螢幕，支援60Hz。Note 20 Ultra解析度為3200 x 1440畫素，508ppi、Note 20則是2400 x 1080 畫素、393ppi。

處理器預計採用Exynos 990，國際版本則還有高通Snapdragon 865或是Snapdragon 865+的版本；搭配基於Android 10系統的OneUI。Note 20 Ultra預計搭配12GB RAM，支援256/512GB ROM，提供microSD卡擴充；Note 20則僅有8GB搭配256GB ROM的款式，預計不會提供microSD卡槽。

相機部份差距滿大，都是三攝方案。Note 20 Ultra預計採用108MP畫素相機、12MP超廣角相機、12MP支援五倍光學變焦的相機，支援50倍數位變焦、雷射自動對焦；Note 20則是12MP主相機、12MP超廣角相機及6400萬長焦相機的組合，預計支援30倍數位變焦，3倍光學變焦。前相機則都是10MP畫素相機。

Note 20 Ultra以及Note 20 預計各自搭載4500mAh、4300mAh電池，支援雙SIM卡＋eSIM，藍牙5.0、NFC、Wi-Fi 6以及無線DeX等功能，支援IP68防水防塵等級，支援5G網路。目前網路上傳出的新機顏色包含Mystic White、Mystic Black、Mystic Bronze、Mystic Green等等，哪一款型機會推出哪種顏色，待三星確認。

據了解，三星也有打算為Galaxy S20系列推出Lite版本的計畫，預計今年10月有望推出；不過Note 20系列外媒報導將不會有Lite版本，因為Noe 20就是定義上的Lite版，預料兩者價格上會有較明顯的差異。

因疫情影響，三星確認將在8月5日舉辦僅有線上形式的Galaxy unpacked發表會。除了Note20系列之外，很可能三星還將發表可折疊螢幕手機Galaxy Fold的接班機種(可能改名為Galaxy Z Fold 2），以及Galaxy Watch智慧手錶產品線，或許都將有新品推出。

(科技)