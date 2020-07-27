在新北市一間電機公司上班的女子小真（化名），與同公司已婚男同事發生曖昧情愫，傳自己全裸沐浴、吸吮舔吮手指等充滿性暗示的影片給人夫，正宮發現後氣炸，提告求償60萬元。新北地院審理，認為小真與男同事確有不正當男女關係，侵害正宮配偶權，判她需賠償10萬元。可上訴。

根據判決書，這名擔任董事長秘書的正宮，與丈夫結婚11年、育有3子女。2020年初查看丈夫手機時，赫然發現小真多次傳送全裸沐浴、全裸擺弄性暗示動作、吸吮舔吮手指等，充滿性暗示的影片給丈夫，氣得傳訊質問「破壞人家家庭不要臉」、「你知道他結婚你知道他有小孩耶！」。

小真則辯稱，相關照片、影片只是出於雙方互相戲謔、調侃的緣故，交談內容也多交雜誇大、玩笑、虛假成分，在現實中並未有任何逾越男女分際的行為。

新北地院審理發現，小真在面對正宮質問時，多次向對方道歉；且各種具暗示性的照片、影片，顯已非婚姻關係外男女正當往來應有分際之交往行為；又，小真身為成年女性，若未達男女朋友交往程度，怎可能僅因開玩笑，就將極具私密性的全裸無碼影片傳給對方，判小真需賠正宮10萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)